СК России выявил 85 лиц с Украины, связанных с приказами о запрещённых средствах войны

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Следственный комитет России заявил, что установил 85 лиц из рядов Вооружённых сил Украины и других структур страны, кто отдаёт и исполняет приказы о применении запрещённых средств ведения войны в Донбассе.
СК России выявил 85 лиц с Украины, связанных с приказами о запрещённых средствах войны
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещённых средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе следствия уже были установлены конкретные лица — те, кто отдаёт преступные приказы, и те, кто их исполняет.

«В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины», — добавили в СК.

Ранее СК России возбудил дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса при обстреле ВСУ.

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