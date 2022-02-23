СК России выявил 85 лиц с Украины, связанных с приказами о запрещённых средствах войны

Следственный комитет России заявил, что установил 85 лиц из рядов Вооружённых сил Украины и других структур страны, кто отдаёт и исполняет приказы о применении запрещённых средств ведения войны в Донбассе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, квалифицируемых как применение запрещённых средств и методов ведения войны. На основе задокументированных фактов возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел о событиях на территории Донбасса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе следствия уже были установлены конкретные лица — те, кто отдаёт преступные приказы, и те, кто их исполняет.

«В настоящее время следствием установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины», — добавили в СК.

Ранее СК России возбудил дело после гибели и ранения мирных жителей Донбасса при обстреле ВСУ.