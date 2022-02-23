Власти ДНР назвали взрыв в Донецке попыткой запугать журналистов
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«Примерно в 00:50 произошёл взрыв. Взрывное устройство, скорее всего, самодельное, без поражающих элементов. Но взрывного устройства было немалое количество, на месте взрыва осталась воронка... Я допускаю, что это как предупреждение журналистам, что могут быть последующие террористические акты, направленные против журналистов», — цитирует Безсонова РИА Новости.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в центре Донецка произошёл взрыв.