Красный Крест заявил о нарушении водоснабжения более 1 млн человек в Донбассе

Международный Комитет Красного Креста заявил о нарушении водоснабжения более 1 млн человек в Донбассе в связи с боевыми действиями.

В сообщении на сайте организации говорится, что за последние два дня две крупные насосные станции, в частности насосная станция 1-го подъёма Южно-Донбасского водопровода и Карловская фильтровальная станция, были выведены из строя в результате боевых действий.

Отмечается, что обе станции поставляют питьевую воду для более 1 млн человек с обеих сторон линии соприкосновения, в том числе для больниц и других критически важных объектов.

Также в МККК призвали все стороны конфликта в Донбассе избегать ударов по инфраструктуре, «необходимой для выживания гражданского населения».

Ранее в Донецкой Народной Республике объявили режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды после повреждения насосной станции.