Путин подписал документ о признании ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости фокусирования на усилиях по деэскалации

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ситуации с Донбассом необходимо фокусироваться на усилиях по деэскалации.
Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости фокусирования на усилиях по деэскалации
  • AP

«Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага», — написал Кулеба в своём Twitter.

По его словам, именно сейчас необходимо фокусироваться на усилиях по деэскалации.

Он добавил, что иного пути нет.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.

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