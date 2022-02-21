Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости фокусирования на усилиях по деэскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ситуации с Донбассом необходимо фокусироваться на усилиях по деэскалации.

«Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага», — написал Кулеба в своём Twitter.

Зараз не лише Україна, а й увесь світ уважно стежать за діями РФ щодо визнання ОРДЛО. Усі розуміють наслідки такого кроку. Зараз багато емоцій і поривів, але саме зараз усі мають холоднокровно фокусуватися на зусиллях із деескалації. Іншого шляху немає. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

По его словам, именно сейчас необходимо фокусироваться на усилиях по деэскалации.

Он добавил, что иного пути нет.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания Россией независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля.