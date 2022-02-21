МЧС сообщило о повреждении двух девятиэтажных домов и школы в Горловке при обстреле

В Горловке в результате обстрела повреждены два девятиэтажных дома и здание школы. Об этом сообщило МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики.

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РИА Новости

Отмечается, что 21 февраля в 16:30 на пульт поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки. «Стало известно, что повреждены два жилых девятиэтажных дома», — заявили в министерстве. Также повреждения получило здание школы №179. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные нанесли миномётный удар по посёлку Зайцево на окраине города Горловка.