МЧС сообщило о повреждении двух девятиэтажных домов и школы в Горловке при обстреле

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В Горловке в результате обстрела повреждены два девятиэтажных дома и здание школы. Об этом сообщило МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики. 
МЧС сообщило о повреждении двух девятиэтажных домов и школы в Горловке при обстреле
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

Отмечается, что 21 февраля в 16:30 на пульт поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки.

«Стало известно, что повреждены два жилых девятиэтажных дома», — заявили в министерстве.

Также повреждения получило здание школы №179.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные нанесли миномётный удар по посёлку Зайцево на окраине города Горловка.

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