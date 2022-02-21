МЧС сообщило о повреждении двух девятиэтажных домов и школы в Горловке при обстреле
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- РИА Новости
Отмечается, что 21 февраля в 16:30 на пульт поступило сообщение о разрушениях вследствие попадания взрывоопасных предметов в Никитовском районе Горловки.
«Стало известно, что повреждены два жилых девятиэтажных дома», — заявили в министерстве.
Также повреждения получило здание школы №179.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные нанесли миномётный удар по посёлку Зайцево на окраине города Горловка.