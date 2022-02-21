Козак: украинские власти не видят возможности предоставить особый статус Донбассу
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По его словам, украинская сторона держит своё видение статуса Донбасса в секрете.
«Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса», — сказал Козак на заседании Совета безопасности России.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские власти фактически издевались над проживающими в Донбассе людьми.