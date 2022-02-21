Козак: украинские власти не видят возможности предоставить особый статус Донбассу

Украинские власти не видят возможности для предоставления Донбассу особого статуса, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его словам, украинская сторона держит своё видение статуса Донбасса в секрете.

«Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса», — сказал Козак на заседании Совета безопасности России.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что украинские власти фактически издевались над проживающими в Донбассе людьми.