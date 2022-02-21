Путин: киевские власти дважды провели военные карательные операции в Донбассе
- AP
Он отметил, что Россия изначально делала всё, чтобы мирным путём разрешить возникшие противоречия в Донбассе.
«Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях», — сказал президент.
Путин добавил, что, судя по всему, происходит обострение ситуации в третий раз.
Также российский президент назвал антиконституционным и кровавым государственный переворот на Украине в 2014 году.