Путин: киевские власти дважды провели военные карательные операции в Донбассе

Российский президент Владимир Путин в ходе внеочередного заседания Совбеза заявил, что киевские власти дважды провели военные карательные операции в Донбассе.

Он отметил, что Россия изначально делала всё, чтобы мирным путём разрешить возникшие противоречия в Донбассе.

«Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях», — сказал президент.

Путин добавил, что, судя по всему, происходит обострение ситуации в третий раз.

Также российский президент назвал антиконституционным и кровавым государственный переворот на Украине в 2014 году.