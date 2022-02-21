Глава МИД Кулеба заявил, что Украина не посылала диверсантов в Россию

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не нападала на Донбасс, не посылала диверсантов в Россию и не обстреливала российскую территорию.
Глава МИД Кулеба заявил, что Украина не посылала диверсантов в Россию
  • AP

«Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТР через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий», — написал Кулеба в своём Twitter.

По его словам, украинская сторона не планирует таких действий.

Как сообщалось ранее, при боестолкновении после нарушения российской границы пятеро диверсантов с Украины были уничтожены.

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