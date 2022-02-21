Глава МИД Кулеба заявил, что Украина не посылала диверсантов в Россию

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не нападала на Донбасс, не посылала диверсантов в Россию и не обстреливала российскую территорию.

«Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТР через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий», — написал Кулеба в своём Twitter.

Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:



❌Не нападала на Донецьк, Луганськ

❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон

❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні

❌Не вчиняла диверсій



Не планує подібних дій.



Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

По его словам, украинская сторона не планирует таких действий.

Как сообщалось ранее, при боестолкновении после нарушения российской границы пятеро диверсантов с Украины были уничтожены.