Глава МИД Кулеба заявил, что Украина не посылала диверсантов в Россию
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«Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТР через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий», — написал Кулеба в своём Twitter.
Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна:— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022
❌Не нападала на Донецьк, Луганськ
❌Не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон
❌ Не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні
❌Не вчиняла диверсій
Не планує подібних дій.
Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків.
По его словам, украинская сторона не планирует таких действий.
Как сообщалось ранее, при боестолкновении после нарушения российской границы пятеро диверсантов с Украины были уничтожены.