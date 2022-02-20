Зеленский провёл совещание с силовиками в аэропорту Борисполь
«Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое прошло в Международном аэропорту Борисполь», — говорится в сообщении на сайте президента.
Отмечается, что Зеленский заслушал отчёты о событиях последних суток на востоке страны и о состоянии боевой готовности вооружённых сил.
Ранее украинский лидер заявил, что обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе.