Зеленский провёл совещание с силовиками в аэропорту Борисполь

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Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провёл совещание с руководством силовых ведомств в аэропорту Борисполь.

«Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое прошло в Международном аэропорту Борисполь», — говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский заслушал отчёты о событиях последних суток на востоке страны и о состоянии боевой готовности вооружённых сил.

Ранее украинский лидер заявил, что обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе.

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