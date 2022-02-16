Глава МИД Белоруссии Макей заявил об искусственном нагнетании ситуации вокруг Украины

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Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Глава МИД Белоруссии Макей заявил об искусственном нагнетании ситуации вокруг Украины
  • AP

«Я считаю, всё то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и создаётся силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла действительно такую определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом», — цитирует РИА Новости Макей.

Ранее сообщалось, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым «болевые точки».

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