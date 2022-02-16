Глава МИД Белоруссии Макей заявил об искусственном нагнетании ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины нагнетается искусственно, сказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Я считаю, всё то, что происходит сейчас вокруг Украины, оно абсолютно искусственно и создаётся силами, которые бы не хотели, чтобы Россия играла действительно такую определяющую роль, важную роль в обеспечении безопасности в регионе и в мире в целом», — цитирует РИА Новости Макей.

Ранее сообщалось, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудил по телефону с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым «болевые точки».