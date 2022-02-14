МИД Украины назвал ситуацию с безопасностью «напряжённой, но контролируемой»

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал ситуацию с безопасностью в стране «напряжённой, но контролируемой».

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«Ситуация с безопасностью остаётся напряжённой, но контролируемой», — приводит ТАСС заявление Николенко на брифинге. По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства, «дипломатия продолжает работать в усиленном антикризисном режиме над снижением напряжения и сдерживанием России от дальнейшей эскалации». Ранее Служба безопасности Украины заявила, что противостоит попыткам нагнетания паники и распространения фейков.