Кулеба прокомментировал призыв Байдена к американцам покинуть Украину

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который призвал американцев покинуть украинскую территорию.
Кулеба прокомментировал призыв Байдена к американцам покинуть Украину
  • Gettyimages.ru

По его словам, данный призыв не свидетельствует о радикальном изменении ситуации.

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», — цитирует его LIGA.net.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

Подробнее по теме — в материале RT.

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