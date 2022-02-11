Кулеба прокомментировал призыв Байдена к американцам покинуть Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который призвал американцев покинуть украинскую территорию.

По его словам, данный призыв не свидетельствует о радикальном изменении ситуации.

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», — цитирует его LIGA.net.

Ранее Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».

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