Зеленский и Дуда обсудили трёхстороннее сотрудничество с Британией
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«Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина — Польша — Великобритания», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.
Украинский лидер отметил важность польского председательства в ОБСЕ в свете обеспечения мирного урегулирования в Донбассе и региональной безопасности в Европе.
Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом возможность участия Украины в саммите НАТО в Мадриде, который пройдёт в июне.