Зеленский и Дуда обсудили трёхстороннее сотрудничество с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с польским коллегой Анджеем Дудой обсудил, в частности, трёхстороннее сотрудничество стран с Великобританией.

«Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина — Польша — Великобритания», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.

Украинский лидер отметил важность польского председательства в ОБСЕ в свете обеспечения мирного урегулирования в Донбассе и региональной безопасности в Европе.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом возможность участия Украины в саммите НАТО в Мадриде, который пройдёт в июне.