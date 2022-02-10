Зеленский и Дуда обсудили трёхстороннее сотрудничество с Британией

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с польским коллегой Анджеем Дудой обсудил, в частности, трёхстороннее сотрудничество стран с Великобританией.
Зеленский и Дуда обсудили трёхстороннее сотрудничество с Британией
  • AP
  • © Thibault Camus

«Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках нового регионального формата Украина — Польша — Великобритания», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку в укреплении обороноспособности и устойчивости Украины.

Украинский лидер отметил важность польского председательства в ОБСЕ в свете обеспечения мирного урегулирования в Донбассе и региональной безопасности в Европе.

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом возможность участия Украины в саммите НАТО в Мадриде, который пройдёт в июне.

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