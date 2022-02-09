В ДНР заявили о распространении Киевом дискредитирующих республику видео

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что украинские силовики подготовили и распространили в интернете постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию подразделений республики.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции, говорится, что украинские силы информационно-психологических операций активизировали свою деятельность на фоне подготовки украинских силовиков к активным боевым действиям.

«Так, в рамках информационной кампании Crushing Sword украинскими пропагандистами 74-го центра ИПсО ВСУ подготовлены и распространены в сети интернет постановочные видеоматериалы, направленные на дискредитацию защитников Донбасса», — заявили в оборонном ведомстве республики.

Также в ДНР заявили о прибытии в Донбасс наёмников из США, Великобритании, Польши и Канады.