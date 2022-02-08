В Белоруссии полный курс вакцинации против коронавируса прошли почти 50% населения

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В пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что почти половина населения страны прошла полный курс вакцинации против COVID-19.
В Белоруссии полный курс вакцинации против коронавируса прошли почти 50% населения
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«Полным курсом вакцинации охвачено 49,7% населения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что одну прививку от коронавируса на данный момент сделали 58,3% от общей численности населения страны (5 447 000 человек).

Среди подростков 12—17 лет как минимум одну дозу вакцины получили свыше 42,7 тыс. человек.

В конце декабря в Минздраве Белоруссии заявили об отступлении четвёртой волны COVID-19 в стране.

По словам белорусского президента Александра Лукашенко, страна справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.

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