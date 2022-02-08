В Белоруссии полный курс вакцинации против коронавируса прошли почти 50% населения
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«Полным курсом вакцинации охвачено 49,7% населения», — сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что одну прививку от коронавируса на данный момент сделали 58,3% от общей численности населения страны (5 447 000 человек).
Среди подростков 12—17 лет как минимум одну дозу вакцины получили свыше 42,7 тыс. человек.
В конце декабря в Минздраве Белоруссии заявили об отступлении четвёртой волны COVID-19 в стране.
По словам белорусского президента Александра Лукашенко, страна справилась с тяжёлыми последствиями пандемии коронавируса.