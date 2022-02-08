В ВС Украины стартовали командно-штабные учения «Метель-2022»
- AP
«В ВСУ начались командно-штабные учения «Метель-2022» по управлению группировками войск во время ведения боевых действий», — говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.
Отмечается, что они продлятся до конца февраля.
По данным Генштаба, основной задачей учений является приобретение и повышение оперативных возможностей органов военного управления и подразделений вооружённых сил страны.
Ранее в Киеве на территории завода «Атек» прошли учения по гражданской обороне.
До этого украинский патрульный катер «Прилуки» провёл учения со стрельбами в Чёрном море.