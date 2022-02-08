В ВС Украины стартовали командно-штабные учения «Метель-2022»

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В Вооружённых силах Украины (ВСУ) стартовали командно-штабные учения «Метель-2022», сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
В ВС Украины стартовали командно-штабные учения «Метель-2022»
  • AP

«В ВСУ начались командно-штабные учения «Метель-2022» по управлению группировками войск во время ведения боевых действий», — говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

Отмечается, что они продлятся до конца февраля.

По данным Генштаба, основной задачей учений является приобретение и повышение оперативных возможностей органов военного управления и подразделений вооружённых сил страны.

Ранее в Киеве на территории завода «Атек» прошли учения по гражданской обороне.

До этого украинский патрульный катер «Прилуки» провёл учения со стрельбами в Чёрном море.

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