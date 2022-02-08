Число жертв конфликта в Донбассе среди мирных жителей ДНР превысило 5 тысяч
08 февраля 2022

Число жертв конфликта в Донбассе среди мирных жителей ДНР превысило 5 тысяч

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С начала 2022 года на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики под обстрелами украинской армии погибли три мирных жителя, ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Об этом RT сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в республике Дарьи Морозовой. За всё время конфликта погибли более 5 тыс. человек.

«Всего с начала конфликта на территории ДНР, то есть апреля 2014 года, погиб 5041 человек, в том числе 91 ребёнок. Ранения различной степени тяжести получили порядка 8 тысяч человек», — сообщила Морозова корреспонденту RT Илье Васюнину.

Как ранее писал RT, в последние дни украинское командование усилило группировку войск в Донбассе.

По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, к Донецку отправили националистов из «Правого сектора»*, ранее уже выполнявших боевые задачи.

«Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).