Токаев в середине марта обратится к гражданам Казахстана с планом политических реформ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта выступит с обращением к нации, в котором изложит ключевые направления политических реформ в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.
Токаев в середине марта обратится к гражданам Казахстана с планом политических реформ
  • AP

«Глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации», — написал Уали в Instagram.

Он уточнил, что в данном обращении будут обозначены «ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию казахстанского общества».

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования инициатив во внутренней и внешней политике с бывшим лидером республики Нурсултаном Назарбаевым.

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