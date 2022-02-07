Токаев в середине марта обратится к гражданам Казахстана с планом политических реформ
- AP
«Глава государства планирует в середине марта выступить с обращением к нации», — написал Уали в Instagram.
Он уточнил, что в данном обращении будут обозначены «ключевые направления реформ и первоочередные меры, направленные на политическую трансформацию казахстанского общества».
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, отменяющие необходимость согласования инициатив во внутренней и внешней политике с бывшим лидером республики Нурсултаном Назарбаевым.