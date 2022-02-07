Метеоролог Синенков рассказал о погоде в европейской части России

Ведущий специалист Центра Фобос Александр Синенков рассказал о погоде, которая установится на европейской территории России на текущей неделе.

«На этой неделе мы ожидаем западно-восточный перенос воздушных масс. При такой ситуации в центр европейской части России будет поступать воздух из Атлантики. Это влажный, относительно тёплый воздух. Поэтому температура будет преобладать предоттепельная», — сказал метеоролог в беседе с «МИР 24».

В дневные часы будет от 0 до -2 °С, ночью — не ниже -5 °С. Временами ожидается мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный до среднего — в пределах 3—8 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе в начале недели прогнозируют похолодание до -31 °С.