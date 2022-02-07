Метеоролог Синенков рассказал о погоде в европейской части России

Короткая ссылка
Ведущий специалист Центра Фобос Александр Синенков рассказал о погоде, которая установится на европейской территории России на текущей неделе.
Метеоролог Синенков рассказал о погоде в европейской части России
  • Gettyimages.ru

«На этой неделе мы ожидаем западно-восточный перенос воздушных масс. При такой ситуации в центр европейской части России будет поступать воздух из Атлантики. Это влажный, относительно тёплый воздух. Поэтому температура будет преобладать предоттепельная», — сказал метеоролог в беседе с «МИР 24».

В дневные часы будет от 0 до -2 °С, ночью — не ниже -5 °С. Временами ожидается мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный до среднего — в пределах 3—8 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Ханты-Мансийском автономном округе в начале недели прогнозируют похолодание до -31 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить