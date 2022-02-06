В Литве подтвердили переговоры с ФРГ об увеличении иностранного военного контингента

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Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил факт диалога с властями ФРГ об увеличении иностранного военного контингента в республике.
В Литве подтвердили переговоры с ФРГ об увеличении иностранного военного контингента
  • ©Alex Wong/Getty Images

Министр отметил, что до сих пор Германия была единственной страной из ЕС, командующей боевой группой НАТО.

«Усиление находящегося в Литве батальона eFP (enhance Forward Presence. — RT) — это очень важный сигнал и часть реально осуществляемой политики сдерживания. Переговоры об этом между Литвой и Германией действительно ведутся», — написал Анушаускас в Facebook.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц 10 февраля проведёт встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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