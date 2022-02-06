В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работе БПЛА ОБСЕ

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики заявила, что украинские военные препятствовали работе БПЛА ОБСЕ в районах трёх населённых пунктов.
В ЛНР обвинили ВСУ в препятствовании работе БПЛА ОБСЕ
  • РИА Новости

Об этом сообщает Луганскинформ.

«В районах населённых пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данных районах военной техники», — говорится в заявлении.

Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву села Муратово вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

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