Спецкор RT рассказал об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Специальный корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщил об обстреле окраины Донецка из украинских миномётов.

По его словам, утром 5 февраля две мины калибром 120 мм попали в складские помещения в Киевском районе города, которые загорелись. Пострадавших, как сообщается, не было.

Всего в тот день, как заявили в управлении Народной милиции ДНР, украинская сторона шесть раз нарушила перемирие.

Ранее спецкор RT рассказал о последствиях обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры села Еленовка в ДНР.