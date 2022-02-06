Спецкор RT рассказал об обстреле Донецка со стороны ВСУ
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Специальный корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщил об обстреле окраины Донецка из украинских миномётов.

По его словам, утром 5 февраля две мины калибром 120 мм попали в складские помещения в Киевском районе города, которые загорелись. Пострадавших, как сообщается, не было. 

Всего в тот день, как заявили в управлении Народной милиции ДНР, украинская сторона шесть раз нарушила перемирие. 

Ранее спецкор RT рассказал о последствиях обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры села Еленовка в ДНР.