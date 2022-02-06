Спецкор RT рассказал об обстреле Донецка со стороны ВСУ

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29 ноября 2021 | 20:59
25 ноября 2021 | 15:49
Специальный корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщил об обстреле окраины Донецка из украинских миномётов.
По его словам, утром 5 февраля две мины калибром 120 мм попали в складские помещения в Киевском районе города, которые загорелись. Пострадавших, как сообщается, не было.
Всего в тот день, как заявили в управлении Народной милиции ДНР, украинская сторона шесть раз нарушила перемирие.
Ранее спецкор RT рассказал о последствиях обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры села Еленовка в ДНР.