Спецкор RT рассказал о последствиях обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры села Еленовка в ДНР
04 февраля 2022

Спецкор RT рассказал о последствиях обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры села Еленовка в ДНР

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Специальный корреспондент RT Илья Васюнин, находящийся в самопровозглашённой Донецкой народной республике, показал последствия обстрела Вооружёнными силами Украины гражданской инфраструктуры села Еленовка.

Отмечается, что село Еленовка находится рядом с линией соприкосновения, в полутора километрах от украинских позиций. 

Как ранее заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, электрическая подстанция в Еленовке была обстреляна боеприпасами натовского стандарта калибра 60 мм. 

«Несколько дней назад по подстанции, которая находится за моей спиной, прилетело несколько мин, — сообщил спецкор RT. — Судя по осколкам, которые были найдены, это были мины натовского образца калибра 60 мм». 

По его словам, ВСУ могут использовать такие мины для того, чтобы обойти Минские соглашения. 

«Когда подписывались Минские соглашения, стороны обязывались развести вооружения. Отсчёт начинали с 80 мм по советским стандартам, — пояснил спецкор RT. — А эти мины формально не подпадают под Минские соглашения. Наличие их считается, видимо, с той стороны допустимым случаем, и продолжаются обстрелы гражданской инфраструктуры». 

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения 56-летнего мирного жителя посёлка Александровка самопровозглашённой ДНР.