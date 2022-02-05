На Украине за сутки выявили более 42 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки на Украине выявили 42 533 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минздрава.

Отмечается, что за 24 часа от коронавируса скончались 185 человек, выздоровели после прохождения лечения 9628 пациентов.

Всего в стране было выявлено 4 256 208 случаев коронавируса, 101 168 человек умерли, 3 669 979 пациентов вылечились от COVID-19.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.