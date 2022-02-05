На Украине за сутки выявили более 42 тысяч случаев коронавируса
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Отмечается, что за 24 часа от коронавируса скончались 185 человек, выздоровели после прохождения лечения 9628 пациентов.
Всего в стране было выявлено 4 256 208 случаев коронавируса, 101 168 человек умерли, 3 669 979 пациентов вылечились от COVID-19.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.