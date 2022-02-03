В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ в двух сёлах в Донбассе
- AP
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — цитирует РИА Новости сообщение.
Уточняется, что одна бронированная разведывательно-дозорная машина ВСУ размещена в селе Вершина, и одна бронированная машина — у села Орехово-Донецкое.
Ранее глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Киев уже применил западное оружие на востоке Украины.