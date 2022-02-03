В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ в двух сёлах в Донбассе

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Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики обнаружила бронетехнику украинской армии у подконтрольных Киеву сёл Вершина и Орехово-Донецкое в Донбассе, сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.
В ЛНР сообщили о бронетехнике ВСУ в двух сёлах в Донбассе
  • AP

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что одна бронированная разведывательно-дозорная машина ВСУ размещена в селе Вершина, и одна бронированная машина — у села Орехово-Донецкое.

Ранее глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Киев уже применил западное оружие на востоке Украины.

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