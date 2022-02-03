Главой Нацбанка Казахстана стал Галимжан Пирматов
- РИА Новости
«Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан», — говорится в указе.
По информации РИА Новости, Пирматов получил математическое образование, окончил Новосибирский государственный университет, позднее — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, после чего обучался по программе MBA в Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.
Пирматов работал в банковском секторе и занимал посты вице-министра национальной экономики, заместителя председателя Нацбанка.
В 2017—2021 годах он возглавлял национальную компанию «Казатомпром».
Ранее Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу.