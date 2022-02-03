Главой Нацбанка Казахстана стал Галимжан Пирматов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Галимжана Пирматова председателем Национального банка республики.

«Назначить Пирматова Галимжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан», — говорится в указе.

По информации РИА Новости, Пирматов получил математическое образование, окончил Новосибирский государственный университет, позднее — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, после чего обучался по программе MBA в Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.

Пирматов работал в банковском секторе и занимал посты вице-министра национальной экономики, заместителя председателя Нацбанка.

В 2017—2021 годах он возглавлял национальную компанию «Казатомпром».

Ранее Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу.