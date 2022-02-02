Постпред России Небензя заявил о желании Киева выполнять Минские соглашения по частям
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«К сожалению, украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдёт», — приводит РИА Новости слова Небензи на брифинге.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны.
По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.