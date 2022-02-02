Постпред России Небензя заявил о желании Киева выполнять Минские соглашения по частям

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Украинские власти хотят выполнять Минские соглашения по частям, а не цельным пакетом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Постпред России Небензя заявил о желании Киева выполнять Минские соглашения по частям
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  • © Pacific Press

«К сожалению, украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдёт», — приводит РИА Новости слова Небензи на брифинге.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны.

По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.

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