Постпред России Небензя прокомментировал заявления о выполнении Киевом Минских соглашений

Украинские власти начали открыто заявлять, что Минские соглашения невыполнимы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«К сожалению, украинские власти сейчас открыто заявляют, что эти (Минские. — RT) соглашения не могут быть выполнены, и подразумевают, что не будут этого делать», — заявил Небензя.

По его словам, власти Украины «не совершили ни одного усилия» для выполнения Минских соглашений.

Российский постпред добавил, что на встрече Совбеза по Минским соглашениям, запланированной на 17 февраля, «стороны, скорее всего, будут обсуждать не соблюдение, а невыполнение Минских соглашений».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал Минские соглашения невыполнимыми и сказал, что они могут привести к разрушению страны.

По его мнению, необходимо подписать документы о новых договорённостях.