В ГБР Украины заявили об обысках у экс-руководства «Нафтогаза»

Государственное бюро расследований Украины сообщило, что у экс-руководства компании «Нафтогаз», а также в офисе компании «Укртрансгаз» и у руководителей ряда частных предприятий проходят обыски.

Как сообщает ведомство в своём Telegram, обыски ведутся в рамках дела о незаконном отчуждении природного газа в 2020 году на сумму 2,2 млрд гривен, или около $77,9 млн.

«Следственные (разыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен», — говорится в заявлении.

В январе по указу президента Украины Владимира Зеленского главой Госбюро расследований был избран Алексей Сухачёв.