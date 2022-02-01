В ГБР Украины заявили об обысках у экс-руководства «Нафтогаза»
- Legion-Media
Как сообщает ведомство в своём Telegram, обыски ведутся в рамках дела о незаконном отчуждении природного газа в 2020 году на сумму 2,2 млрд гривен, или около $77,9 млн.
«Следственные (разыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен», — говорится в заявлении.
В январе по указу президента Украины Владимира Зеленского главой Госбюро расследований был избран Алексей Сухачёв.