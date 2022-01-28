Президент Белоруссии Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию назвал три неприемлемые для себя вещи.

AP

«Для меня неприемлемы и недопустимы три вещи: плач детей, насилие над женщинами, убийство животных», — цитирует Лукашенко БЕЛТА. Ранее президент Белоруссии заявил, что не хотел бы «никакой войнушки».