Президент Белоруссии Лукашенко назвал три неприемлемые для себя вещи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию назвал три неприемлемые для себя вещи.
- AP
«Для меня неприемлемы и недопустимы три вещи: плач детей, насилие над женщинами, убийство животных», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее президент Белоруссии заявил, что не хотел бы «никакой войнушки».
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