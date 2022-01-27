В российском МИД заявили о штатной работе диппредставительств России на Украине

Российские дипломатические представительства на Украине продолжают работать в штатном режиме, несмотря на многочисленные провокации, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«В этих непростых условиях, несмотря на многочисленные провокации со стороны украинских властей и местных националистов, российские загранучреждения на Украине — посольство в Киеве, генконсульства в Одессе, Харькове и Львове — продолжают работать в штатном режиме и выполнять возложенные на них функции», — сказал он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посольство России на Украине продолжает работу в штатном режиме. По её словам, перед Новым годом уехали некоторые родственники дипломатов, «так бывает обычно перед Новым годом».