В российском МИД заявили о штатной работе диппредставительств России на Украине
- Legion-Media
«В этих непростых условиях, несмотря на многочисленные провокации со стороны украинских властей и местных националистов, российские загранучреждения на Украине — посольство в Киеве, генконсульства в Одессе, Харькове и Львове — продолжают работать в штатном режиме и выполнять возложенные на них функции», — сказал он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что посольство России на Украине продолжает работу в штатном режиме. По её словам, перед Новым годом уехали некоторые родственники дипломатов, «так бывает обычно перед Новым годом».