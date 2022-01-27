На Украине зафиксировали 32 393 случая коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.
Также за 24 часа от коронавируса скончались 154 человека, а выздоровели после прохождения лечения 5237 пациентов.
Всего в стране было выявлено 3 946 202 случая коронавируса, 99 738 человек умерли, 3 601 952 пациента выздоровели.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».