На Украине зафиксировали 32 393 случая коронавируса за сутки

Минздрав Украины заявил, что за прошедшие сутки в стране выявили 32 393 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

Также за 24 часа от коронавируса скончались 154 человека, а выздоровели после прохождения лечения 5237 пациентов.

Всего в стране было выявлено 3 946 202 случая коронавируса, 99 738 человек умерли, 3 601 952 пациента выздоровели.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».