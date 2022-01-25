Работа энергосистемы Казахстана восстановлена после сбоя

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Пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что работа энергосистемы страны восстановлена после сбоя.
Работа энергосистемы Казахстана восстановлена после сбоя
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«Энергосистема Казахстана восстановлена... Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Узбекистане.

«Идёт поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что энергоснабжение восстановлено на всей территории Киргизии после масштабного сбоя.

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