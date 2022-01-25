В Узбекистане и на юго-востоке Казахстана произошло отключение электроэнергии

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В ряде регионов Узбекистана и на юго-востоке Казахстана произошло отключение электроэнергии, причина устанавливается. Об этом сообщило РИА Новости.
В Узбекистане и на юго-востоке Казахстана произошло отключение электроэнергии
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Как сообщило Минэнерго Узбекистана в своём Telegram-канале, специалисты работают над устранением неисправности.

Как отмечает РИА Новости, в Ташкенте из-за отключений электричества остановили работу метро.

Также портал Zakon.kz сообщил, что в Алма-Атинской области и ряде других регионов Казахстана начались перебои с электричеством. Причины устанавливаются.

Ранее в Анапе и Красноармейском районе Краснодарского края более 4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.

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