В Узбекистане и на юго-востоке Казахстана произошло отключение электроэнергии

В ряде регионов Узбекистана и на юго-востоке Казахстана произошло отключение электроэнергии, причина устанавливается. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщило Минэнерго Узбекистана в своём Telegram-канале, специалисты работают над устранением неисправности.

Как отмечает РИА Новости, в Ташкенте из-за отключений электричества остановили работу метро.

Также портал Zakon.kz сообщил, что в Алма-Атинской области и ряде других регионов Казахстана начались перебои с электричеством. Причины устанавливаются.

Ранее в Анапе и Красноармейском районе Краснодарского края более 4 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды.