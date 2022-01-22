Рижский русский театр выразил соболезнования в связи со смертью актёра Лицитиса

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Рижский русский театр имени Михаила Чехова в субботу выразил соболезнования в связи со смертью актёра Арниса Лицитиса.
Рижский русский театр выразил соболезнования в связи со смертью актёра Лицитиса
  • РИА Новости

«Рижский русский театр имени Михаила Чехова выражает глубочайшие соболезнования родным, друзьям и коллегам Арниса Лицитиса», — говорится в заявлении театра в Facebook.

В сообщении подчёркивается, что Лицитис был «харизматичный, самобытный и щедро одарённый артист».

«В нашем театре Арнис Лицитис впервые сыграл ещё в 1964 году — в постановке Аркадия Каца и Леонида Белявского «Вестсайдская история», и тогда этот опыт помог ему принять решение, кем стать. Позднее, в 1996 году, уже профессиональным актёром с длинным списком ролей Арнис Лицитис вернулся к нам и проработал девять лет, да и потом не раз выходил на нашу сцену — к любящим и ценящим его зрителям», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что латвийский актёр Арнис Лицитис умер на 77-м году жизни.

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