На Украине число случаев коронавируса за сутки превысило 22 тысячи
- AP
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Как сообщает «СТРАНА.ua», ссылаясь на данные украинского Минздрава, это самый большой показатель с 13 ноября.
Уточняется, что жертвами вируса за 24 часа стали 136 человек, а выздоровели после COVID-19 4610 человек.
За всё время пандемии в Украине выявили 3 842 011 случаев коронавируса. Выздоровели 3 580 878 человек. 99 129 случаев коронавируса оказались летальными.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».