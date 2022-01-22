На Украине число случаев коронавируса за сутки превысило 22 тысячи

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На Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 22 473 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине число случаев коронавируса за сутки превысило 22 тысячи
  • AP
  • © Alexei Alexandrov

Как сообщает «СТРАНА.ua», ссылаясь на данные украинского Минздрава, это самый большой показатель с 13 ноября. 

Уточняется, что жертвами вируса за 24 часа стали 136 человек, а выздоровели после COVID-19 4610 человек. 

За всё время пандемии в Украине выявили 3 842 011 случаев коронавируса. Выздоровели 3 580 878 человек. 99 129 случаев коронавируса оказались летальными.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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