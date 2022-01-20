Токаев уволил заместителя министра обороны Казахстана Туякова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замминистра обороны республики Дарына Туякова.

«Распоряжением главы государства Туяков Дарын Шылбынович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Накануне Токаев рассказал, что уволил Мурата Бектанова с поста главы Минобороны республики, потому что министру не удалось продемонстрировать свои командирские способности во время январских событий.

По его словам, Вооружённые силы Казахстана не смогли выполнить поставленные перед ними задачи «из-за ненадёжного и некомпетентного руководства».