Посол Казахстана в России заявил о положительном отношении к русскому языку в стране

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Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку.
Посол Казахстана в России заявил о положительном отношении к русскому языку в стране
  • Legion-Media

«Казахские власти к русскому языку относятся очень положительно, потому что русский... является языком межнационального общения», — приводит РИА Новости заявление Кошербаева.

Он добавил, что в Казахстане не происходит ущемления русского языка.

По мнению дипломата, проекты культурного обмена способствовали бы лучшему пониманию между молодёжью двух стран.

Он рассказал, что в 2022 году планируется проведение дней Казахстана в России.

Также Кошербаев заявил, что Казахстан и Россия — надёжные союзники и стратегические партнёры, а слухи об «отдалении» двух стран ложны.

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