Посол Казахстана в России заявил о положительном отношении к русскому языку в стране
- Legion-Media
«Казахские власти к русскому языку относятся очень положительно, потому что русский... является языком межнационального общения», — приводит РИА Новости заявление Кошербаева.
Он добавил, что в Казахстане не происходит ущемления русского языка.
По мнению дипломата, проекты культурного обмена способствовали бы лучшему пониманию между молодёжью двух стран.
Он рассказал, что в 2022 году планируется проведение дней Казахстана в России.
Также Кошербаев заявил, что Казахстан и Россия — надёжные союзники и стратегические партнёры, а слухи об «отдалении» двух стран ложны.