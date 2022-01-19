Полиция возбудила дело после сообщений об обстреле редакции издания «Гордон» в Киеве

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Полиция Киева открыла уголовное производство после сообщений об обстреле окна редакции издания «Гордон».
Полиция возбудила дело после сообщений об обстреле редакции издания «Гордон» в Киеве
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Об этом сообщает Gordonua.com со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В пресс-службе полиции рассказали, что следственно-оперативная группа зафиксировала несквозное повреждение наружного стекла окна редакции.

Полицейские устанавливают свидетелей произошедшего и просматривают видео с камер. 

Ранее журналист Гордон заявил, что инцидент с обстрелом окна редакции связан с его профессиональной деятельностью.

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