Путин обсудил в разговоре с Алиевым Украину и Казахстан

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин обсудил в разговоре с Алиевым Украину и Казахстан
  • Legion-Media

«С учётом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», — сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин рассказал о контактах с США и их союзниками по вопросам гарантий безопасности.

Также стороны обменялись мнениями о ситуации в Казахстане и роли ОДКБ в урегулировании порядка в стране.

Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.

14 января Алиев по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах.

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