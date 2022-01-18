Путин обсудил в разговоре с Алиевым Украину и Казахстан
- Legion-Media
«С учётом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», — сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путин рассказал о контактах с США и их союзниками по вопросам гарантий безопасности.
Также стороны обменялись мнениями о ситуации в Казахстане и роли ОДКБ в урегулировании порядка в стране.
Подтверждён настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнёрства.
14 января Алиев по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Азербайджан готов к сотрудничеству с Украиной во всех сферах.