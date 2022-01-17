Премьер Испании призвал Россию снизить напряжённость на границе с Украиной

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Испания призывает Россию снизить напряжённость на границе с Украиной и уважать территориальную целостность других стран.

Об этом Санчес заявил на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Мадриде.

«Первое — призыв к деэскалации. Думаю, что очень важно, чтобы Россия снизила напряжённость на границе с Украиной. Во-вторых, правительство Испании, другие союзники НАТО и ЕС призывают к уважению территориальной целостности стран, к уважению границ — это то, что ставится сейчас под сомнение. Третье — признать все существующие форумы диалога, чтобы добиться деэскалации ситуации», — приводит РИА Новости его слова.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что ожидает от России шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины.