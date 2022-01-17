Глава таможенной службы Киргизии задержан по подозрению в коррупции

Глава таможенной службы Киргизии Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.

«По данным фактам 17 января текущего года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 («Коррупция»), в рамках которого по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворён в ИВС СИЗО председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Киргизской Республики Адилет Кубанычбеков», — говорится в сообщении.

В спецслужбе утверждают, что руководство таможенной службы необоснованно завышает стоимость околотаможенных услуг.