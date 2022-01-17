Глава таможенной службы Киргизии задержан по подозрению в коррупции

Короткая ссылка
Глава таможенной службы Киргизии Адилет Кубанычбеков задержан по подозрению в коррупции.
Глава таможенной службы Киргизии задержан по подозрению в коррупции
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.

«По данным фактам 17 января текущего года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 336 («Коррупция»), в рамках которого по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворён в ИВС СИЗО председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Киргизской Республики Адилет Кубанычбеков», — говорится в сообщении.

В спецслужбе утверждают, что руководство таможенной службы необоснованно завышает стоимость околотаможенных услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить