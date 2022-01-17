УНИАН: экс-президент Украины Пётр Порошенко задремал в ходе заседания суда
Бывший президент Украины Пётр Порошенко задремал в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене.
- © Yevhen Kotenko / Avalon
- Legion-Media
Об этом пишет УНИАН.
Ранее Порошенко назвал сфальсифицированным уголовное дело против себя.
17 января он приехал на Украину из Варшавы. После прибытия в Киев он отправился в суд.
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