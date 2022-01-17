УНИАН: экс-президент Украины Пётр Порошенко задремал в ходе заседания суда

Короткая ссылка
Бывший президент Украины Пётр Порошенко задремал в ходе заседания суда по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене.
УНИАН: экс-президент Украины Пётр Порошенко задремал в ходе заседания суда
  • © Yevhen Kotenko / Avalon
  • Legion-Media

Об этом пишет УНИАН.

Ранее Порошенко назвал сфальсифицированным уголовное дело против себя

17 января он приехал на Украину из Варшавы. После прибытия в Киев он отправился в суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить