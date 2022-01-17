Суд по делу экс-президента Украины Порошенко объявил перерыв в заседании

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Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.
Суд по делу экс-президента Украины Порошенко объявил перерыв в заседании
  • РИА Новости

Как пишет УНИАН, адвокаты Порошенко просили дать им время ознакомиться с процессуальными документами.

Речь шла о двух-трёх часах.

17 января Порошенко прибыл на Украину из Варшавы. После прибытия в Киев он отправился в суд.

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