Суд по делу экс-президента Украины Порошенко объявил перерыв в заседании

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о госизмене.

Как пишет УНИАН, адвокаты Порошенко просили дать им время ознакомиться с процессуальными документами.

Речь шла о двух-трёх часах.

17 января Порошенко прибыл на Украину из Варшавы. После прибытия в Киев он отправился в суд.