Полиция Алма-Аты объяснила, почему не применяла оружие при обороне мэрии
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«С учётом ограниченного пространства и плотности людей в акимате полицейскими оружие не использовалось, так как это могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим полиция была вынуждена отступить, не применяя оружие», — сказал начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов. Его слова приводит РИА Новости.
Как уточняется, нападавшие разграбили акимат и сожгли его.
«При этом сотрудники полиции и курсанты военного училища (защищавшие здание. — RT) были избиты, подвергнуты издевательствам, у них отобраны спецсредства и форменное обмундирование», — добавил он.
В ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. За время беспорядков в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.