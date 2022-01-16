Полиция Алма-Аты объяснила, почему не применяла оружие при обороне мэрии

В полиции Алма-Аты рассказали, что оборонявшие здание мэрии города силовики 5 января не стреляли во время массовых беспорядков, чтобы избежать большого числа человеческих жертв.

«С учётом ограниченного пространства и плотности людей в акимате полицейскими оружие не использовалось, так как это могло привести к большим человеческим жертвам. В связи с этим полиция была вынуждена отступить, не применяя оружие», — сказал начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов. Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняется, нападавшие разграбили акимат и сожгли его.

«При этом сотрудники полиции и курсанты военного училища (защищавшие здание. — RT) были избиты, подвергнуты издевательствам, у них отобраны спецсредства и форменное обмундирование», — добавил он.

В ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. За время беспорядков в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.