Экс-президент Украины Янукович подал иск к Раде о незаконности отстранения от власти
- AP
«Янукович В.Ф. подал в Окружной административный суд Киева ещё один иск к Верховной раде, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путём импичмента», — написала она в Facebook.
По словам украинского парламентария, суд уже назначил дело к рассмотрению в упрощённом порядке — без вызова сторон и проведения судебного заседания. Решение может быть принято в любой момент.
24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.