Экс-президент Украины Янукович подал иск к Раде о незаконности отстранения от власти

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Бывший президент Украины Виктор Янукович подал очередной иск к Верховной раде о незаконности лишения его власти, заявила представитель парламента в Конституционном суде страны Ольга Совгиря.
Экс-президент Украины Янукович подал иск к Раде о незаконности отстранения от власти
  • AP

«Янукович В.Ф. подал в Окружной административный суд Киева ещё один иск к Верховной раде, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путём импичмента», — написала она в Facebook.

По словам украинского парламентария, суд уже назначил дело к рассмотрению в упрощённом порядке — без вызова сторон и проведения судебного заседания. Решение может быть принято в любой момент.

24 января 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. При этом суд оправдал Януковича по статье о попытке изменения границ государства.

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