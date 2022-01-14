Министр информации Казахстана Умаров заявил, что с большим уважением относится к России

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал Sputnik Казахстан первое интервью в новой должности.

Как отмечает агентство, условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы.

Уточняется, что на некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил. Например, на вопрос о том, запрещён ли ему въезд в Россию и в связи с чем.

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — сказал Умаров.

По его словам, помимо территориальной близости, страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество.