Министр информации Казахстана Умаров заявил, что с большим уважением относится к России

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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал Sputnik Казахстан первое интервью в новой должности.
Министр информации Казахстана Умаров заявил, что с большим уважением относится к России
  • Legion-Media

Как отмечает агентство, условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы.

Уточняется, что на некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил. Например, на вопрос о том, запрещён ли ему въезд в Россию и в связи с чем.

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — сказал Умаров.

По его словам, помимо территориальной близости, страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество.

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