Министр информации Казахстана Умаров заявил, что с большим уважением относится к России
- Legion-Media
Как отмечает агентство, условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы.
Уточняется, что на некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил. Например, на вопрос о том, запрещён ли ему въезд в Россию и в связи с чем.
«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой», — сказал Умаров.
По его словам, помимо территориальной близости, страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество.