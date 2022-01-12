КНБ сообщил, что в ходе беспорядков были проведены три вооружённые атаки на департамент безопасности

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Казахстанские спецслужбы отразили три вооружённые попытки захвата департамента Комитета нацбезопасности (ДКНБ) в Жамбылской области республики. Об этом сообщает пресс-служба КНБ.
КНБ сообщил, что в ходе беспорядков были проведены три вооружённые атаки на департамент безопасности
  • AP

«Отражены три вооружённые атаки», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что в рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группы Жамбылской области по п. 1 и п. 6 ч. 2 ст. 269 Уголовного кодекса («Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору») расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц.

По информации пресс-службы, в ночь с 5 на 6 января в городе Тараз группа до 350 человек предприняла попытки захвата областного ДКНБ с применением огнестрельного оружия и коктейлей Молотова.

В оборонительных целях по нападающим был открыт ответный огонь.

От полученных огнестрельных ранений погиб начальник отдела антитеррористического центра областного департамента КНБ подполковник Дастан Адильбай.

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