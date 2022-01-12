Президент Токаев заявил, что вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на четверг, 13 января, запланировано начало вывода миротворческого контингента ОДКБ из республики.
- AP
«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ», — цитирует РИА Новости Токаева.
Ранее президент Казахстана заявил, что оценивает миссию ОДКБ в стране как очень успешную.
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