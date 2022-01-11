Прибывшая из Алма-Аты россиянка прокомментировала ситуацию в Казахстане

Россиянка, прибывшая из Алма-Аты, прокомментировала ситуацию в Казахстане.

«Я выражаю благодарность нашим миротворческим силам, которые мне позволили прилететь в Россию без задержек, без проблем. Всё было очень хорошо организовано, большое им спасибо», — цитирует женщину Life.ru.

Как утверждает россиянка, она наблюдала за событиями в Алма-Ате из окна.

«Я жила у детей недалеко от президентского дворца, который был разгромлен, подожжён. Ночью были слышны взрывы и выстрелы, то есть это было страшно», — сообщила она.

По словам женщины, магазин её детей полностью разграбили, оттуда всё вынесли.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию в Казахстане.